Nazionali Inter vittoria netta per l'Olanda di Dumfries | ora è a un passo dalla qualificazione ai Mondiali 2026

Inter News 24 Nazionali Inter, grande prova di Dumfries con l’Olanda: le ultime sui giocatori nerazzurri impegnati con le Nazionali. L’ Olanda si avvicina sempre più alla qualificazione ai Mondiali 2026 con una vittoria netta per 4-0 contro la Finlandia. La squadra di Koeman ha dominato il match, mettendo a segno tre gol già nel primo tempo grazie a Malen all’8?, Van Dijk al 17? e Depay su rigore al 38?. Nel finale, Gakpo ha messo il sigillo sulla partita con il quarto gol. Dumfries ha giocato l’intera partita, mentre De Vrij è rimasto in panchina per tutta la durata dell’incontro. Nonostante l’assenza del difensore dell’ Inter, l’Olanda ha comunque controllato senza problemi il gioco, consolidando la sua posizione nel gruppo di qualificazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

