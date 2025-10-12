Inter News 24 Nazionali Inter, ecco chi sono i primi interisti a concludere gli impegni: giocatori già pronti a riprendere gli allenamenti con Chivu?. I primi giocatori dell’ Inter a terminare gli impegni con le loro nazionali saranno Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, tutti in campo nella serata di oggi. I quattro calciatori sono attesi a un finale di settimana intenso con le loro selezioni, prima di tornare a Milano. Petar Sucic, ex Dinamo Zagabria, sfiderà Gibilterra con la Croazia in una partita casalinga. De Vrij e Dumfries, invece, vedranno l’ Olanda impegnata contro la Finlandia ad Amsterdam, dove entrambi cercheranno di aiutare i “Tulipani” a ottenere una vittoria importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Nazionali Inter, alcuni giocatori impegnati con i propri Paesi hanno fatto ritorno ad Appiano: le ultime