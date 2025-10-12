Nazionali Inter alcuni giocatori impegnati con i propri Paesi hanno fatto ritorno ad Appiano | le ultime

Internews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Nazionali Inter, ecco chi sono i primi interisti a concludere gli impegni: giocatori già pronti a riprendere gli allenamenti con Chivu?. I primi giocatori dell’ Inter a terminare gli impegni con le loro nazionali saranno Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, tutti in campo nella serata di oggi. I quattro calciatori sono attesi a un finale di settimana intenso con le loro selezioni, prima di tornare a Milano. Petar Sucic, ex Dinamo Zagabria, sfiderà Gibilterra con la Croazia in una partita casalinga. De Vrij e Dumfries, invece, vedranno l’ Olanda impegnata contro la Finlandia ad Amsterdam, dove entrambi cercheranno di aiutare i “Tulipani” a ottenere una vittoria importante. 🔗 Leggi su Internews24.com

nazionali inter alcuni giocatori impegnati con i propri paesi hanno fatto ritorno ad appiano le ultime

© Internews24.com - Nazionali Inter, alcuni giocatori impegnati con i propri Paesi hanno fatto ritorno ad Appiano: le ultime

In questa notizia si parla di: nazionali - inter

Appiano Inter, arrivato Gattuso a far visita ai nazionali dei nerazzurri! Il ct della Nazionale accompagnato da Buffon

Allenamenti Inter, il programma per la sosta nazionali: sedute con l’U23 e 4 giorni liberi

Inter U23, 5 convocati per le Nazionali: Topalovic con la Slovenia, in due per l’Italia

nazionali inter alcuni giocatoriSosta nazionali, ecco tutti i giocatori di Serie A convocati: il Milan ne ha 15, poi Inter e Juventus - La sosta per le nazionali penalizza certamente alcuni club piuttosto che altri. Lo riporta msn.com

nazionali inter alcuni giocatoriInter, sono 13 i nerazzurri in nazionale: ecco chi giocherà contro l’Atletico - La pausa nazionali non ferma Chivu, i nerazzurri continuano a lavorare: all'orizzonte c'è la gara contro l'Atletico Madrid ... Come scrive spaziointer.it

Cerca Video su questo argomento: Nazionali Inter Alcuni Giocatori