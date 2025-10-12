Nazionali Inter alcuni giocatori impegnati con i propri Paesi hanno fatto ritorno ad Appiano | le ultime
Inter News 24 Nazionali Inter, ecco chi sono i primi interisti a concludere gli impegni: giocatori già pronti a riprendere gli allenamenti con Chivu?. I primi giocatori dell’ Inter a terminare gli impegni con le loro nazionali saranno Petar Sucic, Piotr Zielinski, Stefan De Vrij e Denzel Dumfries, tutti in campo nella serata di oggi. I quattro calciatori sono attesi a un finale di settimana intenso con le loro selezioni, prima di tornare a Milano. Petar Sucic, ex Dinamo Zagabria, sfiderà Gibilterra con la Croazia in una partita casalinga. De Vrij e Dumfries, invece, vedranno l’ Olanda impegnata contro la Finlandia ad Amsterdam, dove entrambi cercheranno di aiutare i “Tulipani” a ottenere una vittoria importante. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: nazionali - inter
Appiano Inter, arrivato Gattuso a far visita ai nazionali dei nerazzurri! Il ct della Nazionale accompagnato da Buffon
Allenamenti Inter, il programma per la sosta nazionali: sedute con l’U23 e 4 giorni liberi
Inter U23, 5 convocati per le Nazionali: Topalovic con la Slovenia, in due per l’Italia
Passione Inter. . Si contano i giorni che separano l’Inter dalla sfida di Roma, attesa subito dopo la sosta. Il punto sui nerazzurri impegnati con le rispettive Nazionali e qualche dichiarazione che riporta la mente al passato… ? Entra nel Club: https://bit.ly/4fWMIy - facebook.com Vai su Facebook
? Appunti di viaggio 24 nazionali in giro per il mondo che si ritroveranno sabato 18 ottobre al centro della scena allo Stadio Olimpico di Roma. 13 nazionali per l'Inter, 11 per la Roma. L'anno solare ha visto la Roma mettere una marcia in più. Ranieri ha racc - X Vai su X
Sosta nazionali, ecco tutti i giocatori di Serie A convocati: il Milan ne ha 15, poi Inter e Juventus - La sosta per le nazionali penalizza certamente alcuni club piuttosto che altri. Lo riporta msn.com
Inter, sono 13 i nerazzurri in nazionale: ecco chi giocherà contro l’Atletico - La pausa nazionali non ferma Chivu, i nerazzurri continuano a lavorare: all'orizzonte c'è la gara contro l'Atletico Madrid ... Come scrive spaziointer.it