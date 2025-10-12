Nazionale Spalletti | Ho cercato di trasferire il mio modo di essere ma ho sbagliato

L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, continua a parlare: ecco, di seguito, le sue dichiarazioni sugli azzurri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nazionale, Spalletti: “Ho cercato di trasferire il mio modo di essere, ma ho sbagliato”

Spalletti sull’addio all Nazionale: «Non mi passa mai. Ho voluto insistere su quelle cose, ma…»

“Mi ha rovinato la vita”: Spalletti shock dopo l’esonero dalla Nazionale, l’ex ct mastica amaro

Spalletti: “L’addio alla Nazionale mi toglie il sonno, non passa mai”

Spalletti: 'Mea culpa Italia, ma questa andrà al Mondiale' - Invece forse c'era bisogno di più leggerezza per tenere a bada le pressioni enormi". Come scrive ansa.it

Spalletti risponde ad Acerbi: «Le cose non sono andate come dice lui. La Nazionale era il paradiso, Gattuso andrà ai Mondiali» - Dopo Roberto Mancini, anche Luciano Spalletti ha parlato al Festival dello Sport di Trento. Riporta msn.com