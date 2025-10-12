Nazionale l' arrivo di Israele in Italia per il match contro gli Azzurri

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine si blinda. Dopo le prime disposizioni già scattate, è ufficialmente attiva la zona rossa intorno al Bluenergy Stadium, in vista della sfida Italia-Israele di martedì sera, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Intanto la nazionale israeliana è arrivata in Italia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

