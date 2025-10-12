Nazionale Bernardeschi sulla finale dell’Europeo | Quel rigore fu un momento speciale

Pianetamilan.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico Bernardeschi, ex centrocampista della Juventus ora al Bologna, è intervenuto da Trento, parlando della Nazionale Italiana. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nazionale bernardeschi sulla finale dell8217europeo quel rigore fu un momento speciale

© Pianetamilan.it - Nazionale, Bernardeschi sulla finale dell’Europeo: “Quel rigore fu un momento speciale”

In questa notizia si parla di: nazionale - bernardeschi

Bernardeschi lancia la sfida: "Nazionale? Ecco cosa voglio fare..."

Bernardeschi: "Nazionale? Ecco cosa voglio fare..."

Bernardeschi: “Posso ancora essere importante per la nazionale. Di Toronto mi manca la libertà…”

Assegnati a Tirrenia i titoli della Finale Nazionale DCPS. Buffon: “Soddisfazione e onore nell’essere qui” - È terminata in un abbraccio collettivo, nel clima di festa e di inclusione, la Finale Nazionale della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale, che ha riempito di colori e di sorrisi il Centro di ... Riporta tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Nazionale Bernardeschi Finale Dell8217europeo