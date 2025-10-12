Nasconde la pistola nel motore dell' automobile | la reazione dei carabinieri

E’ finito in manette per un’arma clandestina. Vincenzo Ostrowski, napoletano di 54 anni, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Marianella durante un posto di controllo. In auto due dosi di hashish e quattro spinelli. Ma l'uomo, agli occhi dei carabinieri, è apparso troppo agitato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Nasconde la pistola del padre all’interno di un’intercapedine di una parete, denunciato

Nasconde la pistola nel motore dell'automobile: la reazione dei carabinieri - Vincenzo Ostrowski, napoletano di 54 anni, è stato fermato dai carabinieri della Stazione di Marianella durante un posto di controllo. Segnala napolitoday.it

nasconde pistola motore automobileSorpreso con una pistola nel vano motore - 54 anni, napoletano, è stato fermato dai Carabinieri della stazione di Marianella durante un posto di controllo. Riporta ansa.it

