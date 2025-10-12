Nasce Miciopolis un’oasi per i gatti… al canile

Montecatini Terme (Pistoia), 12 ottobre 2025 – Chi ha detto che cani e gatti non possono stare insieme? Al canile Hermada di via delle Padulette, ormai da molti anni, i volontari si occupano anche dei mici in cerca di attenzione e di una famiglia. Il 19 ottobre alle 15 è fissata l’inaugurazione del gattile del canile Hermada. “Siamo davvero felici di poter annunciare un obiettivo raggiunto con impegno e amore”, dicono i volontari. L’isola riservata ai gatti ha un nome suggestivo: Miciopolis. Lo ha realizzato l’associazione Amici degli Animali ODV. Una vera e propria oasi felina. Lo scopo dell’associazione è la tutela del gatto attraverso la prevenzione del randagismo, l’aiuto delle colonie feline, l’attuazione di una politica di sterilizzazione volta alla diminuzione delle nascite con conseguenti abbandoni e malattie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

