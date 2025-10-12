Napoli violenza sessuale in strada | marocchino bloccato dai passanti
Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
In questa notizia si parla di: napoli - violenza
Politiche Sociali: “Famiglie, infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli e Provincia”
Welfare: infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli
Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante
A Napoli, studio su “Devote e d’onore” donne nelle mafie: da custodi di violenza a protagoniste di cambiamento. Presente il professore Costabile, dell'Unical. - facebook.com Vai su Facebook
I big della musica a Napoli contro violenza sulle donne. Una Nessuna Centomila al Plebiscito, da Elodie a Mannoia. #ANSA - X Vai su X
Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Lo riporta iltempo.it
Napoli, violenta una donna in strada: arrestato grazie all’intervento dei passanti - Un 29enne cittadino marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato sabato a Napoli dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale dopo ... Riporta msn.com