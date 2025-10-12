Napoli violenza sessuale in strada | marocchino bloccato dai passanti

Imolaoggi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marocchino di 29 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia con l'accusa di aver violentato una donna in piazza Enrico De Nicola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

napoli violenza sessuale in strada marocchino bloccato dai passanti

© Imolaoggi.it - Napoli, violenza sessuale in strada: marocchino bloccato dai passanti

In questa notizia si parla di: napoli - violenza

Politiche Sociali: “Famiglie, infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli e Provincia”

Welfare: infanzia, violenza di genere e disabilità al centro dell’agenda per Napoli 

Napoli, notte di violenza in città: accoltellato 27enne a Porta Capuana, rapinato un tunisino a Piazza Dante

napoli violenza sessuale stradaNapoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Lo riporta iltempo.it

napoli violenza sessuale stradaNapoli, violenta una donna in strada: arrestato grazie all’intervento dei passanti - Un 29enne cittadino marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato sabato a Napoli dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale dopo ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Violenza Sessuale Strada