Napoli violentata a Porta Capuana | soccorsa da una passante arrestato un ventinovenne

Ilmattino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un urlo squarcia la notte di Porta Capuana. Nel rione ghetto del centro storico di Napoli una donna ha appena assistito alla furia di un predatore sessuale, accanitosi su un?altra giovane. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

napoli violentata a porta capuana soccorsa da una passante arrestato un ventinovenne

