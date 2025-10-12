Napoli violenta una donna in strada | arrestato grazie all’intervento dei passanti
Un 29enne cittadino marocchino, con precedenti di polizia, è stato arrestato sabato a Napoli dalla Polizia di Stato con l’accusa di violenza sessuale dopo aver abusato di una donna in strada, nella zona di piazza Enrico De Nicola. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile sono riusciti a fermarlo anche grazie all’intervento di alcuni passanti che, in attesa dell’intervento dei poliziotti, lo hanno bloccato mentre cercava di darsi alla fuga. Giunti sul posto, gli agenti sono stati avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada: hanno quindi soccorso la donna, che è stata successivamente trasportata presso l’Ospedale Cardarelli, e arrestato il 29enne che, dopo l’intervento dei passanti, si trovava accasciato a terra. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: napoli - violenta
Movida violenta a Napoli: armi e droga tra i giovanissimi, tre denunciati
Orrore a Napoli, nonno violenta le nipotine di 6 anni e poi le fotografa: arrestato 78enne
L’Amministrazione Comunale di Napoli interviene contro la movida violenta: revoca delle licenze per tre locali
Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti #napoli #violenzasessuale #12ottobre - X Vai su X
Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all’università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non aveva “gradito” il clacson Vai su Facebook
Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. iltempo.it scrive
Violenta una donna per strada a Napoli, i passanti lo bloccano fino all’arrivo della polizia: arrestato un 29enne - Fondamentale l'intervento dei passanti per impedire la fuga dell'uomo ... Come scrive msn.com