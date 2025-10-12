Napoli violenta una donna in pieno centro | fermato marocchino di 29 anni

È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Si tratta di un marocchino di 29 anni, con precedenti di polizia, che ora deve rispondere di violenza sessuale. I fatti - Agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile, dopo una segnalazione alla Sala Operativa, sono arrivati in piazza Enrico De Nicola e sono stata avvicinati da una passante che ha riferito di aver visto un uomo abusare di una donna in strada. I poliziotti hanno soccorso la donna che è stata poi trasportata all'ospedale Cardarelli e hanno bloccato il ventinovenne che si trovava accasciato a terra. 🔗 Leggi su Iltempo.it

