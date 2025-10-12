Napoli violenta una donna e tenta la fuga | bloccato dai passanti
Napoli, 12 ottobre 2025 - Violenta una donna e cerca di fuggire, ma i passanti lo bloccano fino all'arrivo della polizia. E' accaduto ieri alle 5 del mattino a Napoli, in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. Il sospetto, ora in mano alle forze dell'ordine, è un marocchino di 29 anni. La polizia era intervenuta su segnalazione di una donna che mentre andava al lavoro e aveva visto l'uomo abusare della vittima e subito aveva allertato una guardia giurata, la quale ha trovato a terra la donna e chiamato le forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 30enne, è stata seguita e poi aggredita dal sospetto, un nordafricano senza fissa dimora e sprovvisto di regolare permesso di soggiorno. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
