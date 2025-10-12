Napoli violenta una donna bloccato dai passanti La vittima | sono angeli
L'intervento della polizia è stato immediato. Non è servito a scongiurare il peggio ma, almeno, a rendere giustizia ad una trentenne violentata in pieno centro a Napoli. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
In questa notizia si parla di: napoli - violenta
Movida violenta a Napoli: armi e droga tra i giovanissimi, tre denunciati
Orrore a Napoli, nonno violenta le nipotine di 6 anni e poi le fotografa: arrestato 78enne
L’Amministrazione Comunale di Napoli interviene contro la movida violenta: revoca delle licenze per tre locali
#Napoli. Bloccato da passanti straniero che violenta una donna -- https://ilmetropolitano.it/2025/10/12/napoli-bloccato-da-passanti-straniero-che-violenta-una-donna/… #ilmetropolitano - X Vai su X
Ancora un episodio di violenza a Napoli che ha visto una donna come vittima. Alle prime ore del mattino, una 30enne è stata aggredita e violentata nei pressi di Porta Capuana. L’aggressione si è consumata intorno alle 5, quando la vittima sarebbe stata segu - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, violenta una donna bloccato dai passanti. La vittima: sono angeli - Non è servito a scongiurare il peggio ma, almeno, a rendere giustizia ad una trentenne violentata in pieno centro a ... Lo riporta ilmattino.it
Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... Si legge su fanpage.it