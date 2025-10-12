Napoli turista stuprata a Porta Capuana | arrestato 29enne marocchino

Ha provato a scappare perché aveva capito di essere in pericolo, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il suo aggressore, un 29enne marocchino con precedenti alle spalle, l'ha braccata, le ha messo una mano sulla bocca e poi l'ha violentata. È successo a Porta Capuana, Napoli. Erano le prime luci dell'alba. È una turista francese, probabilmente diretta alla vicina stazione centrale, ad accorgersi di quanto sta accadendo. Cerca qualcuno a cui chiedere aiuto. Trova, fortunatamente, una guardia giurata nelle vicinanze. Sarà lui a chiamare la polizia e a lanciare l'allarme. Le pattuglie arrivano in poco tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

