Napoli turista stuprata a Porta Capuana | arrestato 29enne marocchino
Ha provato a scappare perché aveva capito di essere in pericolo, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Il suo aggressore, un 29enne marocchino con precedenti alle spalle, l'ha braccata, le ha messo una mano sulla bocca e poi l'ha violentata. È successo a Porta Capuana, Napoli. Erano le prime luci dell'alba. È una turista francese, probabilmente diretta alla vicina stazione centrale, ad accorgersi di quanto sta accadendo. Cerca qualcuno a cui chiedere aiuto. Trova, fortunatamente, una guardia giurata nelle vicinanze. Sarà lui a chiamare la polizia e a lanciare l'allarme. Le pattuglie arrivano in poco tempo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: napoli - turista
Napoli, assalto al turista nell’Hotel Excelsior: rapinato di un orologio da 80mila euro
Turista aggredito da rapinatori a Napoli, finisce in ospedale: sottratto orologio da 80mila euro
Napoli, aggressione all'Excelsior: banditi aggrediscono turista con la pistola e gli rubano un orologio da 80mila euro
Una turista è stata derubata della borsa mentre era seduta in un bar di via Toledo. Il ladro è fuggito, ma è stato catturato rapidamente. #furto #napoli #viatoledo #cronacanapoli #social #storie #ultimenotizie - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, turista scippata al corso Umberto: 29enne scappa con collana da mille euro, arrestato - X Vai su X
Napoli, turista stuprata a Porta Capuana: arrestato 29enne marocchino - Ha provato a scappare perché aveva capito di essere in pericolo, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Da msn.com
Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... Scrive fanpage.it