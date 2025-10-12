Napoli senti Condò | messaggio chiaro sullo Scudetto!

Una dichiarazione netta da parte del giornalista, che avvisa Conte e i suoi uomini sulla corsa Scudetto Tra meno di una settimana, il Napoli tornerà in campo per la settima giornata di Serie A. Ad attendere i campioni d’Italia, dopo la sosta delle Nazionali, ci sarà il Torino sabato prossimo alle ore 18. Conte arriva con tanti dubbi di formazione, legati soprattutto agli infortunati. Gli azzurri vogliono, però, portare avanti il successo ottenuto contro il Genoa, confermando il primato, attualmente condiviso con la Roma. Proprio i giallorossi rientrano tra le candidate al successo finale, ma secondo Paolo Condò, sono altre due le squadre che fanno davvero paura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

