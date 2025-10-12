Napoli San Giovanni a Teduccio | ladro in fuga dalle suore furto sventato in una scuola

Durante i controlli dei Carabinieri denunciato un 29enne per tentato furto, due arresti per spaccio e una denuncia per furto in supermercato. NAPOLI – È entrato da una finestra spalancata pensando di agire indisturbato, ma non aveva fatto i conti con la presenza delle suore che vivono nell’istituto. Un 29enne di San Giorgio a Cremano ha tentato un furto all’interno di una scuola elementare in corso San Giovanni a Teduccio, nella periferia orientale di Napoli. Dopo aver danneggiato una zanzariera per entrare, l’uomo è stato scoperto dalle religiose che, tra urla e spavento, hanno subito chiamato il 112. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it