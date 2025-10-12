Napoli pistola nascosta nel vano motore | arrestato 54enne a Chiaiano

Durante un controllo a Marianella, i Carabinieri scoprono un’arma clandestina e dosi di droga. NAPOLI – Un controllo di routine si è trasformato in un’operazione significativa per i Carabinieri della stazione di Marianella. A Chiaiano, un uomo di 54 anni, V. O., è stato arrestato per detenzione di arma clandestina. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli La scoperta durante il posto di controllo. Durante un posto di blocco, i militari hanno fermato l’auto condotta dal 54enne napoletano. All’interno del veicolo sono state trovate due dosi di hashish e quattro spinelli, un quantitativo modesto ma sufficiente a destare sospetti, soprattutto di fronte alla visibile agitazione dell’uomo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it