Napoli Overdrive Festival oltre 50.000 presenze in tre giorni | il Centro Direzionale vince la sua scommessa

Napoli ha risposto con entusiasmo alla chiamata del Napoli Overdrive Festival, che in tre giorni ha registrato oltre 50.000 visitatori tra spettacoli, esibizioni, stand e momenti di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli Overdrive Festival, oltre 50.000 presenze in tre giorni: il Centro Direzionale vince la sua scommessa

In questa notizia si parla di: napoli - overdrive

Overdrive: al Centro Direzionale di Napoli tre giorni di motori, spettacoli e prevenzione

Napoli Overdrive Festival, in 5.000 tra motori, show, adrenalina e corsi di guida sicura

Le moto acrobatiche volano al Centro Direzionale di Napoli: show all’Overdrive Festival

Motori, show e acrobazie: in migliaia al Centro direzionale per l’Overdrive Festival a Napoli - X Vai su X

Campi Flegrei. . NAPOLI OVERDRIVE FEST, INIZIA IL LUNGO WEEKEND GRATUITO AL CENTRO DIREZIONALE CON AUTO, MOTO E STUNT Vai su Facebook

Napoli Overdrive Festival, oltre 50.000 presenze in tre giorni: il Centro Direzionale vince la sua scommessa - Napoli ha risposto con entusiasmo alla chiamata del Napoli Overdrive Festival, che in tre giorni ha registrato oltre 50. Riporta msn.com

Napoli Overdrive Festival accende il Centro Direzionale - Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell’energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival che fino a dome ... ilgolfo24.it scrive