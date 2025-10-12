Napoli Overdrive Festival |  al Centro Direzionale oltre 50.000 presenze in tre giorni

In tantissimi hanno passeggiato tra le auto presenti: Ferrari SF90, F40, Purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin e Porsche impegnate anche in una parata cittadina che ha attraversato tutte le vie di Napoli.  Napoli ha risposto con entusiasmo alla chiamata del Napoli Overdrive Festival, che in tre giorni ha registrato oltre 50.000 visitatori tra spettacoli, esibizioni, stand . 🔗 Leggi su 2anews.it

Cinquantamila presenze in tre giorni per il Napoli Overdrive Festival e il segnale che il Centro direzionale può diventare spazio urbano per eventi che coinvolgano cittadini e turisti.

Napoli Overdrive Festival accende il Centro Direzionale - Napoli ha dato il via alla sua grande festa dei motori: con il rombo delle auto e il battito dell'energia creativa, si è aperta oggi al Centro Direzionale Napoli Overdrive, il festival che fino a dome ...

