In tantissimi hanno passeggiato tra le auto presenti: Ferrari SF90, F40, Purosangue, Lamborghini STO, Lotus, Aston Martin e Porsche impegnate anche in una parata cittadina che ha attraversato tutte le vie di Napoli. Napoli ha risposto con entusiasmo alla chiamata del Napoli Overdrive Festival, che in tre giorni ha registrato oltre 50.000 visitatori tra spettacoli, esibizioni, stand . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Napoli Overdrive Festival: al Centro Direzionale oltre 50.000 presenze in tre giorni