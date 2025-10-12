Napoli occasione per Neres | contro il Torino può arrivare la svolta

Calcionews24.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, Neres alla prova del Toro: l’occasione giusta per la svolta. Conte valuta l’esterno per la prossima partita di Serie A Il Napoli si prepara a una sfida delicata contro il Torino, in programma sabato allo stadio Maradona, e tra i protagonisti più attesi c’è David Neres, esterno offensivo brasiliano classe 1997, arrivato in estate . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

napoli occasione per neres contro il torino pu242 arrivare la svolta

© Calcionews24.com - Napoli, occasione per Neres: contro il Torino può arrivare la svolta

In questa notizia si parla di: napoli - occasione

Napoli, un nuovo rinforzo in difesa dipenderà dal futuro di Marianucci (che per ora resta): De Vrij può essere l’occasione last-minute?

Chiesa, occasione last minute: il Napoli osserva, il Liverpool non trova acquirenti

“È stato offerto al Napoli!”: occasione last minute dalla Premier League

napoli occasione neres controNapoli, Neres ha l’occasione più importante. E arriva sulla fascia preferita - La prossima sfida contro il Torino, alla ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali, potrebbe infatti segnare la svolta nella stagione dell’esterno brasiliano. Come scrive gonfialarete.com

napoli occasione neres controNeres non segna da 287 giorni e 17 partite, Torino-Napoli sembra disegnata ad arte per lui (Gazzetta) - Neres a Napoli finora ha segnato tre gol: uno in Coppa Italia e due in campionato. Scrive ilnapolista.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Occasione Neres Contro