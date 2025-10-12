Napoli novità dall’infermeria in vista della sfida col Torino

Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli si prepara a tornare in campo per affrontare il Torino di Marco Baroni, sabato alle ore 18:00. Una partita che segnerà la ripresa del campionato e che vedrà gli azzurri cercare conferme dopo il periodo di pausa. Le buone notizie arrivano dallinfermeria: Matteo Politano e Alessandro Buongiorno sono pienamente recuperati e saranno regolarmente a disposizione di Conte per la sfida contro i granata. Per Amir Rrahmani, invece, bisognerà attendere ancora. Il difensore kosovaro è alle prese con problemi muscolari e i tempi di recupero restano incerti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

