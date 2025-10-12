Napoli novità dall’infermeria in vista della sfida col Torino
Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo la sosta per le Nazionali, il Napoli si prepara a tornare in campo per affrontare il Torino di Marco Baroni, sabato alle ore 18:00. Una partita che segnerà la ripresa del campionato e che vedrà gli azzurri cercare conferme dopo il periodo di pausa. Le buone notizie arrivano dall’infermeria: Matteo Politano e Alessandro Buongiorno sono pienamente recuperati e saranno regolarmente a disposizione di Conte per la sfida contro i granata. Per Amir Rrahmani, invece, bisognerà attendere ancora. Il difensore kosovaro è alle prese con problemi muscolari e i tempi di recupero restano incerti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - novit
Ci sono novità sul nuovo centro sportivo SSC Napoli! Radio Kiss Kiss Napoli svela l'accelerazione di De Laurentiis e il nuovo accordo in via di definizione per l'acquisto dei terreni. Tutte le info: shorturl.at/CZVPt Vai su Facebook
Napoli, le ultime in vista del City: Meret torna in gruppo - Tra le sfide più interessanti della prima gioranta della Champions League 2025/2026 c’è sicuramente la sfida tra Napoli e Manchester City, in programma per giovedì 18 settembre alle 21. Segnala gianlucadimarzio.com
Napoli, Conte sorride in vista del Manchester City: Meret in gruppo anche nella rifinitura - Buone notizie per il Napoli in vista della super sfida di domani sera contro il Manchester City, debutto degli azzurri nella nuova edizione della Champions League con fischio d'inizio previsto per le ... Secondo tuttomercatoweb.com