Il futuro si costruisce adesso. Con questo mantra, Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna, in costante contatto con Antonio Conte, stanno già pianificando le mosse per rinforzare il Napoli nel mercato di gennaio. Le priorità sono chiare e i nomi sul tavolo sono pesanti: un esterno destro di altissimo livello e un centrocampista di prospettiva da strappare a un top club europeo. La Priorità a Destra: Duello con la Juve per Norton-Cuffy. La prima necessità, quella più evidente, è trovare un’ alternativa di ruolo a capitan Di Lorenzo. Il nome in cima alla lista di Conte è sempre quello di Brooke Norton-Cuffy, talentuoso esterno del Genoa. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, Norton-Cuffy e Mainoo per gennaio. La strategia di Manna