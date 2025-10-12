Napoli morto col taser | 5 carabinieri indagati
La procura di Napoli ha aperto un fascicolo su 5 carabinieri con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi per fare chiarezza sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
