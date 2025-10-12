Napoli morto col taser | 5 carabinieri indagati

Cms.ilmanifesto.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Napoli ha aperto un fascicolo su 5 carabinieri con l’ipotesi di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi per fare chiarezza sulla morte di Anthony Ihaza Ehogonoh, il . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

napoli morto col taser 5 carabinieri indagati

© Cms.ilmanifesto.it - Napoli, morto col taser: 5 carabinieri indagati

In questa notizia si parla di: napoli - morto

Napoli, malore in servizio: morto il medico del 118 Giovanni Di Tuoro

Michele ‘Godzi’ Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: “Adesso fai ballare il paradiso”

Napoli, morto 76enne coinvolto in un incidente in viale della Liberazione

napoli morto taser 5NAPOLI - 35enne morto dopo scarica taser, 5 carabinieri indagati - Morto dopo una scarica di taser: la Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 5 carabinieri. Come scrive casertafocus.net

napoli morto taser 5Morto a Napoli dopo essere stato colpito col taser: indagati 5 carabinieri - Cinque carabinieri sono indagati per la morte di Anthony Ihaza Ehogonoh; l'uomo è deceduto dopo essere stato colpito col taser ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Napoli Morto Taser 5