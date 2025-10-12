Napoli McTominay torna al gol e avvicina la Scozia al Mondiale

Un bomber con la maglia da centrocampista. Scott McTominay ritrova il suo feeling in zona gol e, con la sua Scozia, si traveste da attaccante puro, regalando una perla che fa sognare i tifosi del Napoli.

McTominay, le ultime sulle sue condizioni: la reazione del Napoli

Napoli, è già emergenza: Olivera si fa male, Gilmour, Buongiorno e McTominay ancora fermi (Repubblica)

Conte ritrova McTominay, Politano salva il Napoli: è solo 1-1 contro la Casertana

McTominay torna al gol! Decisivo nella vittoria della Scozia contro la Bielorussia: 88’ per Gilmour - Gli scozzesi passano in vantaggio al 15’ grazie alla rete dell’attaccante del ... Si legge su tuttonapoli.net

McTominay torna al gol! Il "napoletano" interrompe il digiuno: fredda esultanza - Non sta vivendo il suo momento più brillante sotto porta e nel nuovo ruolo disegnato da Antonio Conte al Napoli sta incontrando qualche difficoltà. Lo riporta msn.com