Napoli marocchino 29enne arrestato per tentata violenza sessuale su una donna | bloccato dai passanti

Ildifforme.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio sconcertante che si è consumato in pieno centro storico a Napoli, dove una 30enne è stata salvata grazie all'intervento di un gruppo che passava per strada e che è riuscito a bloccare lo straniero senza fissa dimora irregolare in Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

