Napoli la violenta in pieno centro ma arriva la reazione dei passanti | per lui finisce male
C’è un’ora della notte in cui la città sembra sospesa. I suoni si attutiscono, le luci si affievoliscono, le strade si svuotano lasciando spazio solo al silenzio e a qualche passo solitario. È un momento fragile, dove il confine tra sicurezza e pericolo si assottiglia, e dove la presenza o l’assenza di un volto amico può fare la differenza tra la salvezza e l’abisso. Leggi anche: “Puoi prestarmi del latte?”. Poi la violenza disumana: orrore in Italia, la vittima è giovanissima In questo spazio sottile, prima che il giorno prenda forma, tutto può accadere. Una città addormentata non è sempre una città innocente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: napoli - violenta
Movida violenta a Napoli: armi e droga tra i giovanissimi, tre denunciati
Orrore a Napoli, nonno violenta le nipotine di 6 anni e poi le fotografa: arrestato 78enne
L’Amministrazione Comunale di Napoli interviene contro la movida violenta: revoca delle licenze per tre locali
Violenta donna a Napoli, bloccato da un gruppo di passanti #napoli #violenzasessuale #12ottobre - X Vai su X
Da Potenza a Napoli per accompagnare la figlia all’università, finisce vittima di una violenta aggressione in Tangenziale da parte di un uomo che non aveva “gradito” il clacson - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, violenta una donna in pieno centro: fermato marocchino di 29 anni - È stato arrestato per violenza sessuale l'uomo bloccato ieri dai passanti dopo aver abusato di una donna in strada a Napoli. Si legge su iltempo.it
Violenta una 30enne a Porta Capuana: bloccato dai passanti e arrestato dalla Polizia - Una 30enne violentata a due passi da Porta Capuana a Napoli, i passanti bloccano il presunto responsabile: arrestato dalla polizia ... Come scrive fanpage.it