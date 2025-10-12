Napoli Fi contro Francesca Albanese | Revocare la cittadinanza onoraria
Il gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Napoli, con la capogruppo Iris Savastano e i consiglieri Salvatore Guangi e Gennaro Demetrio Paipais, esprime “profondo sdegno per le parole offensive pronunciate pubblicamente dalla giornalista Francesca Albanese, alla quale questo stesso Consiglio Comunale ha concesso – con grande senso di accoglienza, rispetto e riconoscimento umano e professionale – la cittadinanza onoraria”. “Durante un’intervista – si legge nella nota – la giornalista ha affermato che i napoletani la mattina si svegliano più tardi dei milanesi, scivolando in un luogo comune banale, becero e umiliante, che offende profondamente la dignità, la storia e la laboriosità del popolo napoletano”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
