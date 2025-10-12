Napoli duello tra Neres e Lang | con l’assenza di Politano toccherà a loro

Con l’infortunio rimediato da Matteo Politano ora toccherà a David Neres e Noa Lang prendersi la scena: Conte si affida a loro Il Napoli prosegue la preparazione in vista della sfida contro il Torino, in programma sabato alle ore 18:00, al rientro dalla sosta delle Nazionali. Antonio Conte dovrà modificare la sua rosa per via di assenze pesanti come quella di Stanislav Lobotka e Matteo Politano. Anche in difesa la situazione è ancora critica, ma con Alessandro Buongiorno vicino al rientro. Il tecnico non appare preoccupato, in quanto la rosa è ben strutturata per gestire tali difficoltà nel corso della stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

