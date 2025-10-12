Napoli | donna violentata 29enne arrestato grazie all’intervento dei passanti
ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento della Polizia su segnalazione di una testimone. Napoli, 12 ottobre 2025. Un uomo di 29 anni di origine marocchina è stato arrestato dalla Polizia a Napoli con l’accusa di violenza sessuale ai danni di una donna in piazza Enrico De Nicola, nella zona di Porta Capuana. L’allarme è stato lanciato da una passante, che ha assistito alla scena e ha immediatamente contattato le forze dell’ordine. Soccorso alla vittima e arresto dell’aggressore. Gli agenti hanno raggiunto la donna e l’hanno trasportata all’ospedale Cardarelli per le cure necessarie. Nel frattempo, l’uomo era già stato bloccato da alcuni passanti mentre cercava di allontanarsi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
