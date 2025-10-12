Napoli, 12 ottobre 2025 - Un esperimento a partita in corso, quasi improvvisato per l'inatteso vantaggio nel fortino Maradona del Genoa fanalino di coda della classifica, che però potrebbe diventare qualcosa di più a stretto giro di posta: magari già nella trasferta di Torino che per il Napoli e le altre segnerà la ripresa delle attività dopo la pausa riservata alle Nazionali. In ballo c'è l'idea di Antonio Conte di plasmare una squadra più offensiva che abbia in campo in contemporanea Kevin De Bruyne e David Neres, la pedina indicata per dare ancora più verve all'attacco azzurro.Neres chiuso da De Bruyne? Una scelta, quella del tecnico salentino, che già contro i rossoblù aveva visto il primo vagito, ma anche un'esigenza alla luce dell'infortunio di Matteo Politano, che conta di tornare in campo prima della fine del mese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Napoli, contro il Torino chance di riscatto per Neres