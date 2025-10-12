Napoli che fatica | i prossimi mesi saranno durissimi
La sosta Nazionali è in procinto di giungere al termine e gli azzurri, al rientro, sono attesi da un vero e proprio tour de force. Ecco i dettagli. Se l’annata precedente è stata caratterizzata dalla presenza di una sola competizione (un’anomalia nella gestione De Laurentiis), che ha permesso di dosare meglio le forze, quest’anno è palese che non sarà così. Infatti, le partite per gli azzurri sono più che raddoppiate e, al rientro di questa ennesima sosta per le qualificazioni al Mondiale 2026, gli uomini di Conte sono attesi da un filotto a dir poco massacrante. Ahia Napoli, quante partite ti aspettano: i dettagli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: napoli - fatica
Napoli, Lobotka: "Tanta fatica e tanti ottimi acquisti: possiamo ancora crescere"
RILEGGI IL LIVE – Napoli, Di Lorenzo: “L’entusiasmo ci fa sentire meno la fatica, ora è il tempo di lavorare”
McTominay detta la legge del Napoli: "Amma faticà always!" | Un messaggio per i tifosi e il retroscena su De Bruyne
Pistocchi duro sulla Juventus: “Sta sprecando tempo e talento. Elkann si starà mangiando le mani” La Juventus continua a non convincere: dopo lo 0-0 contro il Milan, i bianconeri restano terzi in classifica, a -3 da Napoli e Roma, ma il gioco fatica a dec - facebook.com Vai su Facebook
IL COMMENTO - Iezzo: "De Bruyne e Spinazzola due certezze, il Napoli fatica senza loro due" https://ift.tt/Ydh8gLz - X Vai su X
Napoli, la Primavera è flop: 6 ko consecutivi. Contro l’Inter è il momento del riscatto - Dopo sette giornate, il Napoli Primavera è ultimo in classifica con tre punti. Secondo ilmattino.it
Napoli, periodo no per Manna: ritirata la patente al ds per tre mesi - Dopo la rottura del tendine d'Achille con tanto di operazione, il 37enne deve fare i conti con il ritiro della patente. Segnala sportmediaset.mediaset.it