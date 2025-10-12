Napoli Buongiorno migliora | sarà convocato per la trasferta di Torino

Una buona notizia per Conte, che per la prossima gara di campionato dovrà già rinunciare a Lobotka e Politano. Napoli, Buongiorno migliora: sarà convocato per la trasferta di Torino

Napoli, Buongiorno e Olivera sono tornati ad allenarsi in campo

Napoli a Dimaro, buone notizie su Buongiorno e Olivera: le ultime (FOTO)

Buongiorno lancia la sfida: «Napoli, vogliamo difendere lo scudetto!»

Napoli, infortunio Buongiorno: lesione all'adduttore e tempi di recupero per l'azzurro - Che non potesse essere davvero un "Buongiorno" si era capito già lunedì sera in campo contro il Pisa.

Napoli, Buongiorno: "Vittoria col Cagliari dedicata a Lukaku. Infortunio? Ora sto bene" - Nel match di ieri sera contro il Cagliari Alessandro Buongiorno ha debuttato nella nuova stagione, al rientro da un infortunio, e ha subito lasciato il segno con l'assist per Anguissa al 95'.