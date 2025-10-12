Napoli bocciate le critiche | sentenza netta su Milinkovic-Savic
Il portiere serbo si sta prendendo man mano la scena e i pali della porta azzurra. Le ultime dichiarazioni sono una conferma significativa Il Napoli è al lavoro per svolgere al meglio la trasferta di Torino, al rientro dalla sosta. Contro il Genoa è arrivata una rimonta importante, che ha rimesso i campioni d’Italia al primo posto, lanciando anche un messaggio alle dirette avversarie. Una squadra che non ha mai mollato, e che ha ripreso prima la sfida e poi mantenuto il risultato anche grazie al suo portiere, Milinkovic-Savic. Anche il serbo è tra i protagonisti delle ultime uscite, e secondo un ex calciatore non è una novità. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, ‘zone rosse’ bocciate dal Tar: accolto ricorso delle associazioni
Bocciato da Conte, dopo 1 anno è esploso ADL si sta già pentendo: "Perché abbiamo venduto uno così forte? Sono senza parole" Svenduto dalla SSC Napoli, ora l'Inter lo compra a peso d'oro
IL PARERE - Zazzaroni: "Napoli? Non possono bastare 45 minuti per bocciare il 4-3-3"
Napoli, Reina: 'Benitez? Critiche infondate, è un vincente' - 'Vogliamo la finale di Coppa Italia: il risultato dell'andata ci permette ancora di centrare questo obiettivo, e visto l'andamento di quella partita potremmo riuscirci senza troppi problemi, ci basta ... Lo riporta calciomercato.com