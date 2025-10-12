Nanotecnologia rivoluzionaria per il trattamento dell’Alzheimer

Webmagazine24.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Innovativo trattamento Alzheimer: barriera emato-encefalica e nanoparticelle Una nuova terapia basata su nanotecnologie sviluppata da un team internazionale ha ottenuto una reversibilità sorprendente dell’Alzheimer nei topi. A differenza dei trattamenti tradizionali che puntano direttamente alle cellule nervose, questo approccio punta a ripristinare la funzione della barriera emato-encefalica  (BBB), il sistema di protezione che regola il . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nanotecnologia - rivoluzionaria

Cerca Video su questo argomento: Nanotecnologia Rivoluzionaria Trattamento Dell8217alzheimer