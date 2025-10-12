Nainggolan su Rudi Garcia | Veniva sempre nella mia stanza per motivarmi ti fa sentire importante

Tra il 2014 ed il 2016 Radja Nainggolan ha avuto Rudi Garcia come allenatore della Roma, istaurando con lui un rapporto che tuttora resta importante. In un’intervista rilasciata al portale belga Sudinfo, proprio il centrocampista del Lockeren si è espresso riguardo l’attuale tecnico del Belgio, elogiando quest’ultimo anche per le sue qualità umane e di gestione degli stessi giocatori: “Si tratta di un allenatore con cui ho avuto un rapporto umano eccezionale. È perfetto alla guida di una nazionale, perché gestisce molto bene il suo gruppo”. L’ ex giocatore della Roma ha poi così proseguito: “È rispettato dai suoi giocatori e rispetta tutti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

