Mutui tassi in calo al 3,25% Crescono i prestiti

I tassi sui mutui tornano a scendere. Secondo il rapporto mensile Abi, a settembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è calato al 3,25%, dal 3,28% di agosto e dal 4,42% registrato a dicembre 2023. Un segnale di raffreddamento del costo del credito che conferma la progressiva stabilizzazione del mercato dopo la lunga fase di rialzi legata alla stretta monetaria della Bce. Anche sul fronte delle imprese si registra un miglioramento: il tasso medio sui nuovi finanziamenti è sceso al 3,33%, contro il 3,38% del mese precedente e il 5,45% di fine 2023. In generale, il tasso medio complessivo sui prestiti in essere si mantiene al 3,92%, sostanzialmente stabile rispetto ad agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

