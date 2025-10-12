Mutui tassi in calo al 3,25% Crescono i prestiti
I tassi sui mutui tornano a scendere. Secondo il rapporto mensile Abi, a settembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è calato al 3,25%, dal 3,28% di agosto e dal 4,42% registrato a dicembre 2023. Un segnale di raffreddamento del costo del credito che conferma la progressiva stabilizzazione del mercato dopo la lunga fase di rialzi legata alla stretta monetaria della Bce. Anche sul fronte delle imprese si registra un miglioramento: il tasso medio sui nuovi finanziamenti è sceso al 3,33%, contro il 3,38% del mese precedente e il 5,45% di fine 2023. In generale, il tasso medio complessivo sui prestiti in essere si mantiene al 3,92%, sostanzialmente stabile rispetto ad agosto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mutui - tassi
Mutui, torna il sereno. I tassi di interesse in calo spingono il mattone
Tassi di interesse mutui: le previsioni per il 2025 e come scegliere il momento giusto per il tuo investimento
Mutui, il nuovo taglio dei tassi di interesse arriva a settembre (forse)
Mutui in Sicilia, tassi stabili e crescono gli importi medi: a Palermo gli immobili più cari, Caltanissetta più accessibile http://dlvr.it/TNbD8b - X Vai su X
Mutui: il mercato torna stabile e la domanda riparte! Dopo mesi di incertezza e oscillazioni dei tassi, ottobre 2025 segna una fase di relativa tranquillità per chi vuole comprare casa. I tassi si sono stabilizzati e le famiglie tornano a pianificare con fiducia, appr - facebook.com Vai su Facebook
Mutui, tassi in calo al 3,25%. Crescono i prestiti - Secondo il rapporto mensile Abi, a settembre il tasso medio sulle nuove operazioni per l’acquisto di abitazioni è calato al 3,25%, dal 3,28% di agosto e dal 4,42% ... quotidiano.net scrive
Banche: Abi, prosegue a settembre calo tassi, 3,33% per imprese e 3,25% su mutui - Prosegue a settembre il calo dei tassi praticate dalle banche a imprese e famiglie. Lo riporta borsaitaliana.it