Dopo aver annunciato il calendario generale della stagione, l’Orchestra Filarmonica di Torino accende ora i riflettori su Officina, la rassegna dedicata alla musica da camera che rappresenta uno degli orizzonti più dinamici e sperimentali del suo percorso artistico. Nata come naturale evoluzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Musica da Camera: "Officina" a Cascina Roccafranca tra classico, jazz e otto prime assolute. - Il programma intreccia classico, contemporaneo e jazz, con un’attenzione particolare alla nuova musica: ogni concerto include infatti una prima assoluta, commissionata a otto compositori emergenti ... Segnala torinotoday.it