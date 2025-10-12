Musica da Camera | Officina a Cascina Roccafranca tra classico jazz e otto prime assolute

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver annunciato il calendario generale della stagione, l’Orchestra Filarmonica di Torino accende ora i riflettori su Officina, la rassegna dedicata alla musica da camera che rappresenta uno degli orizzonti più dinamici e sperimentali del suo percorso artistico. Nata come naturale evoluzione. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - camera

Celebrare la tradizione della musica da camera, sull’Altopiano di Asiago

Festival Internazionale Giovani Concertisti, parole e musica per il "Candide" con Francesco Bolo Rossini e il Quartetto d'Ance dell'Orchestra da Camera di Perugia

Salvatore Accardo & Friends: musica da camera al Chigiana International Festival

musica camera officina cascinaMusica da Camera: "Officina" a Cascina Roccafranca tra classico, jazz e otto prime assolute. - Il programma intreccia classico, contemporaneo e jazz, con un’attenzione particolare alla nuova musica: ogni concerto include infatti una prima assoluta, commissionata a otto compositori emergenti ... Segnala torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Camera Officina Cascina