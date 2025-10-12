Multe col T-red Passa col rosso | viene graziato

È passato con il rosso, ma la multa non vale lo stesso. A sbagliare è stato il Comune, non lui. Un automobilista ha vinto un ricorso contro il Comune di Calolziocorte. È uno degli oltre 2mila multati dal famigerato T-red che era stato posizionato sulla Lecco – Bergamo, a Calolziocorte appunto. Il vigile elettronico lo ha immortalato mentre sfrecciava e attraversava l’incrocio con il semaforo rosso. Alcuni giorni dopo gli è stata così notificata una multa, in base all’articolo 146, comma 3 del Codice della strada: "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

