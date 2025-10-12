Mozambico | jihadisti incendiano una chiesa tre morti e 11 bambini rapiti

Imolaoggi.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli attacchi, compiuti da miliziani affiliati al sedicente Stato islamico, hanno colpito i distretti di Nangade e Palma,. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

mozambico jihadisti incendiano una chiesa tre morti e 11 bambini rapiti

© Imolaoggi.it - Mozambico: jihadisti incendiano una chiesa, tre morti e 11 bambini rapiti

In questa notizia si parla di: mozambico - jihadisti

mozambico jihadisti incendiano chiesaMozambico: 30 cristiani decapitati, incendiata chiesa e rapiti 11 bambini/ “Estremismo islamico devastante” - Mozambico, l'appello del Papa per fermare le violenze Isis tra oltre 30 cristiani decapitati, una chiesa incendiata e 11 bambini rapiti. Lo riporta ilsussidiario.net

mozambico jihadisti incendiano chiesaMozambico, chiesa data alle fiamme: 3 morti e 11 bambini rapiti - I minori rapiti, sette bambine e quattro adolescenti, sono stati portati via dalla città di Palma ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Mozambico Jihadisti Incendiano Chiesa