Ancona, 12 ottobre 2025 – Gli insulti a un’amica, la difesa e una lite. Poi un colpo ricevuto a una mano con un coccio di bottiglia, con una conseguente ferita riportata. È quanto accaduto a una ragazza di circa 30 anni di origine peruviana nella notte tra venerdì e sabato in via della Loggia, in pieno centro ad Ancona. La situazione è stata denunciata alla Polizia di Stato, che è prontamente intervenuta poco dopo le 4.30. La segnalazione è arrivata alla Sala operativa e sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati due equipaggi della Squadra Volanti. Secondo le ricostruzioni, la giovane ha riferito agli operatori che, mentre si trovava in compagnia di suoi tre amici al termine di una serata trascorsa in piazza del Papa, stava transitando in via della Loggia quando il gruppo è sarebbe stato avvicinato da una ragazza apparsa in stato di alterazione psicofisica, probabilmente per l’assunzione di sostanze alcoliche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Movida violenta in centro ad Ancona: ragazza ferita con una bottigliata