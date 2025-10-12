Movida di sangue a Palermo | il 21enne Paolo Taormina ucciso mentre tenta di fermare una rissa fermato 28enne

Cosa è successo nella notte della Champagneria a Palermo. È accaduto tutto in pochi secondi, tra i tavolini illuminati della movida palermitana. Erano circa le 3:30 di notte, quando in piazza Olivella, a pochi passi dal Teatro Massimo, si è consumata una tragedia che ha sconvolto l’intera città. Un ragazzo di appena 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo alla testa davanti al locale di famiglia, l’ O’ Scruscio, uno dei pub più frequentati della zona nota come Champagneria. Secondo le prime ricostruzioni, Paolo sarebbe intervenuto per fermare una rissa tra alcuni giovani che stavano picchiando un coetaneo già a terra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

