Movida di sangue a Palermo | il 21enne Paolo Taormina ucciso mentre tenta di fermare una rissa fermato 28enne
Cosa è successo nella notte della Champagneria a Palermo. È accaduto tutto in pochi secondi, tra i tavolini illuminati della movida palermitana. Erano circa le 3:30 di notte, quando in piazza Olivella, a pochi passi dal Teatro Massimo, si è consumata una tragedia che ha sconvolto l’intera città. Un ragazzo di appena 21 anni, Paolo Taormina, è stato ucciso con un colpo alla testa davanti al locale di famiglia, l’ O’ Scruscio, uno dei pub più frequentati della zona nota come Champagneria. Secondo le prime ricostruzioni, Paolo sarebbe intervenuto per fermare una rissa tra alcuni giovani che stavano picchiando un coetaneo già a terra. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: movida - sangue
Roma, risse con sangue e vetri rotti nella movida: locale chiuso dal questore, dove si trova
Roma, rissa e sangue nella movida: la Polizia decide la chiusura di un noto locale del centro - X Vai su X
Radio1 Rai. . A Palermo, in pieno centro, una rissa finisce nel sangue: vittima un 21enne, figlio del titolare del locale in cui stava avvenendo il pestaggio. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era intervenuto per difendere un coetaneo aggredito dal bra - facebook.com Vai su Facebook
Omicidio a Palermo, 21enne ucciso con un colpo alla testa. Tentava di fermare un pestaggio - Paolo Taormina era il figlio del titolare del locale Skruscio, davanti al quale è scoppiata la rissa. Secondo quotidiano.net
Omicidio nella movida di Palermo, ucciso un 21enne: cercava di fermare un pestaggio - Notte di sangue nel cuore del centro storico di Palermo, tra i tavolini affollati della movida. Si legge su thesocialpost.it