Mountain bike Aldridge e Rissveds vincono l’ultima gara delle World Series Assegnati i trofei

A Mont-Sainte-Anne (Canada) è andata in scena l’ultima tappa delle World Series di mountain bike (specialità cross country). Il massimo circuito internazionale itinerante si è concluso con la schiacciante vittoria del britannico Charlie Aldridge nella prova maschile, con un vantaggio di undici secondi nei confronti del cileno Martin Vidaurre Kossmann e di venti secondi sul francese Mathis Azzaro, due italiani hanno chiuso in top-10: Filippo Fontana ottavo a 1’28”, Simone Avondetto nono a 1’38”. Assolo perentorio della svedese Jenny Rissveds, che ha dettato legge nella gara femminile con un margine di addirittura 3’30” sulla neozelandese Samara Maxwell e 4’07” sulla britannica Evie Richards, undicesima piazza per Martina Berta a 6’26” dalla vincitrice. 🔗 Leggi su Oasport.it
