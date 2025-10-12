Motorola Razr 60 con Moto AI 8 256 GB scontato del 40%

Pantareinews.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Motorola Razr 60 torna sotto i riflettori con un’offerta imperdibile: la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è attualmente disponibile con uno sconto del 40%. Questo smartphone pieghevole combina design raffinato, tecnologia flessibile e funzioni intelligenti potenziate da Moto AI, l’assistente che migliora l’esperienza d’uso grazie all’intelligenza artificiale. Un’occasione perfetta per chi desidera un device all’avanguardia, senza rinunciare all’eleganza e alla praticità di un formato compatto. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

motorola razr 60 con moto ai 8 256 gb scontato del 40

© Pantareinews.com - Motorola Razr 60 con Moto AI 8/256 GB scontato del 40%

In questa notizia si parla di: motorola - razr

Motorola Razr 60 Ultra in sconto: il pieghievole top Motorola va al minimo storico

La Swarovski Edition di Motorola Razr 60 fa mostra di sè in nuovi leak

Motorola annuncia la nuova collezione Razr 60 e Buds Loop in collaborazione con Swarovski

motorola razr 60 motoMotorola Razr 60 a 599€: il pieghevole torna al minimo su Amazon - Design pieghevole, display pOLED da 6,9”, AI integrata e Android 15: tutti i dettagli sull’offerta. hdblog.it scrive

Motorola rinnova tutto: razr 60, edge 60, Moto Things e Moto AI - Motorola – brand che fa capo al gruppo Lenovo – rinnova tutto presentando una serie articolata di prodotti e di novità capaci di soddisfare le esigenze di tutti gli utenti. Da igizmo.it

Cerca Video su questo argomento: Motorola Razr 60 Moto