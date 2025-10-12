Motorola Razr 60 con Moto AI 8 256 GB scontato del 40%
Motorola Razr 60 torna sotto i riflettori con un’offerta imperdibile: la versione con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna è attualmente disponibile con uno sconto del 40%. Questo smartphone pieghevole combina design raffinato, tecnologia flessibile e funzioni intelligenti potenziate da Moto AI, l’assistente che migliora l’esperienza d’uso grazie all’intelligenza artificiale. Un’occasione perfetta per chi desidera un device all’avanguardia, senza rinunciare all’eleganza e alla praticità di un formato compatto. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento e di conseguenza i prezzi possono variare e differire da quelli seguenti per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
