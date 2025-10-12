MotoGp lo sfogo di Bradl su Rossi e Marquez | Ecco quando è peggiorato il rapporto

Bologna, 12 ottobre 2025 – Il conto per ora è pari. Nove titoli mondiali a testa, di cui sette nella top class. Con il titolo vinto a Motegi Marc Marquez ha raggiunto i numeri iridati di Valentino Rossi e, anche se il Dottore da qualche anno non gareggia più, la rivalità è rimasta accesa. Quanto meno nelle opposte tifoserie. Ma agli inizi l’uno era l’idolo dell’altro, fino a che, scontrandosi, non sono nate le scintille. Il 2015 è stato l’anno spartiacque. Rossi si giocava il decimo titolo contro Jorge Lorenzo, mentre Marquez ha dovuto sotto stare alla legge del Dottore in Argentina, sorpasso di Rossi e caduta, e ad Assen, con il taglio dell’ultima chicane dopo un estremo tentativo di sorpasso da parte del numero 93. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - MotoGp, lo sfogo di Bradl su Rossi e Marquez: “Ecco quando è peggiorato il rapporto”

In questa notizia si parla di: motogp - sfogo

