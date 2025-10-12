Moto esce di strada sfonda una recinzione e finisce in un campo | giovane soccorso
Pieve Santo Stefano (Arezzo), 12 ottobre 2025 – Incidente sulla Strada Regionale 258 Marecchiese nel comune di Pieve Santo Stefano. Nella tarda mattinata di oggi, 12 ottobre, all’altezza dell’abitato di Castelnuovo una moto è uscita di strada. Il conducente, un giovane di 21 anni residente a Rimini, è stato soccorso da personale 118. Lo schianto è stato talmente forte che il veicolo ha travolto una recinzione finendo la sua corsa nel campo antistante. Dal mezzo è fuoriuscito carburante per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto una squadra del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: moto - esce
Esce di strada in moto, finisce contro un palo. Resta cosciente ma perde la vita dopo la notte
Esce di strada in moto, muore agente di polizia della questura di Venezia
Giovane poliziotto esce di strada in moto e muore mentre un collega lo aspetta. Sarebbe andato in ferie tra pochi giorni
Milly mentre esce dallo studio di #AffariTuoi e raggiunge lo studio di #BallandoConLeStelle, in sella alla sua moto ? - X Vai su X
Riva: esce di strada con la moto in località Dom, ferito un ragazzo di 19 anni - facebook.com Vai su Facebook
Moto esce di strada, abbatte recinzione e finisce nel campo: 21enne ferito - L'episodio è avvenuto sulla Strada Regionale 258 Marecchiese, all’altezza dell’abitato di Castelnuovo dove si è resa necessaria la messa in sicurezza della moto che, a seguito della perdita di ... Come scrive corrierediarezzo.it
Esce fuori strada con la moto: muore in ospedale. Inutili i soccorsi, un malore tra le ipotesi - L’uomo, 58 anni, tedesco, era con altri centauri che hanno dato immediatamente l’allarme, ma per lui non c’è stato niente da fare ... Segnala msn.com