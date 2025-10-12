Moto esce di strada sfonda una recinzione e finisce in un campo | giovane soccorso

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 12 ottobre 2025 –  Incidente  sulla Strada Regionale 258 Marecchiese nel comune di Pieve Santo Stefano. Nella tarda mattinata di oggi, 12 ottobre, all’altezza dell’abitato di Castelnuovo una moto è uscita di strada. Il conducente, un giovane di 21 anni residente a Rimini, è stato soccorso da personale 118. Lo schianto è stato talmente forte che il veicolo ha travolto una recinzione finendo la sua corsa nel campo antistante. Dal mezzo è fuoriuscito carburante per questo si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto una squadra del Comando di Arezzo, distaccamento di Sansepolcro, ha provveduto a mettere in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

