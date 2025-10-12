Moschiano individuato il presunto autore del danneggiamento al nuovo municipio

Un 57enne del posto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ritenuto autore del danneggiamento. A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, hanno indentificato il presunto responsabile. Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it