Moschiano individuato il presunto autore del danneggiamento al nuovo municipio |
Un 57enne del posto è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino ritenuto autore del danneggiamento. A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di ieri, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di Quindici e del Nucleo Operativo della Compagnia di Baiano, unitamente ai poliziotti del Commissariato di P.S. di Lauro, hanno indentificato il presunto responsabile. Si tratta di un 57enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: moschiano - individuato
In meno di 24 ore dal raid in Via Umberto Nobile le indagini di Polizia e Carabinieri consentono di identificare il presunto autore. Un cinquantasettenne di Moschiano, gia' noto alle forze dell'ordine. - facebook.com Vai su Facebook
Moschiano, incendio all’ufficio anagrafe del Comune: denunciato 57enne - Fiamme nella nuova sede comunale di Moschiano nel Vallo di Lauro: meno di 24 ore e il presunto responsabile è già stato individuato. Riporta ilgiornalelocale.it
Fiamme nell’ufficio Anagrafe di Moschiano, i carabinieri identificano il presunto responsabile - A meno di 24 ore dal principio d’incendio che, nella tarda serata di venerdì, aveva interessato la nuova sede del Comune di Moschiano, grazie alle serrate indagini, i Carabinieri della Stazione di ... Si legge su corriereirpinia.it