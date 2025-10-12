L’arte che fa del bene. Domani al Teatro Franco Parenti di Milano verrà inaugurata la mostra fotografica Mosaico Mediterraneo, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dei percorsi formativi promossi da Caritas Ambrosiana per i giovani migranti. All’interno della mostra saranno esposte le fotografie realizzate dal giornalista, scrittore e attuale direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò. Queste raccontano "paesaggi, porti, borghi, case, memorie di oggetti e suggestioni della macchia mediterranea" sviluppando così un "mosaico di frammenti" che racchiude la natura delle terre che si affacciano sul mar Mediterraneo, luogo di scontri e scambi, di nascita di civiltà e fughe di interi popoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mosaico Mediterraneo. Calabrò, foto e solidarietà