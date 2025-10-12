Mosaico Mediterraneo Calabrò foto e solidarietà
L’arte che fa del bene. Domani al Teatro Franco Parenti di Milano verrà inaugurata la mostra fotografica Mosaico Mediterraneo, il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza a sostegno dei percorsi formativi promossi da Caritas Ambrosiana per i giovani migranti. All’interno della mostra saranno esposte le fotografie realizzate dal giornalista, scrittore e attuale direttore della Fondazione Pirelli Antonio Calabrò. Queste raccontano "paesaggi, porti, borghi, case, memorie di oggetti e suggestioni della macchia mediterranea" sviluppando così un "mosaico di frammenti" che racchiude la natura delle terre che si affacciano sul mar Mediterraneo, luogo di scontri e scambi, di nascita di civiltà e fughe di interi popoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
“Mosaico Mediterraneo”, una mostra unisce Sicilia, arte e solidarietà - Ci sono scale che portano verso l'azzurro di una nuvola, il dettaglio di una porta invecchiata dalla salsedine, la luce del Sud, così profonda da smarrircisi dentro, il bianco della calce, le foreste ... Segnala lasicilia.it