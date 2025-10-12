Morto il padre di Bianca Guaccero | Ti amerò per sempre Il dolore della showgirl

Grave lutto per Bianca Guaccero, che lo scorso venerdì ha perso l'amato padre Ettore, morto all'età di 81 anni. Un dolore enorme per la showgirl, molto legata al genitore. Guaccero sta vivendo privatamente questa perdita e nelle ultime ore è riuscita solo a lasciare un breve messaggio sui social per informare della sua perdita. In uno dei suoi ultimi post, infatti, troviamo un'immagine con sfondo nero in cui campeggia la frase: "Ti amerò per sempre". I funerali di Ettore Guaccero si sono svolti sabato 11 ottobre nella parrocchia di San Leone Magno di Bitonto. Una perdita davvero enorme per l'attrice e conduttrice televisiva, che negli anni non ha mai mancato di parlare della figura paterna, alla quale era molto legata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

