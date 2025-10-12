Morti in incidente stradale lutto cittadino a Monte San Giacomo

Tempo di lettura: 2 minuti Sarà lutto cittadino nel giorno dei funerali di Angelo Saverio Spina, 65 anni, e Antonietta Aluotto, 57, la coppia rimasta vittima di un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Bussentina, nel territorio di Sanza, nel Salernitano. La decisione è stata annunciata dalla sindaca Angela D’Alto, che ha espresso a nome dell’amministrazione comunale il cordoglio dell’intera comunità. “L’intera Monte San Giacomo è sconvolta da questa tragedia – si legge in una nota diffusa dal Comune – e si stringe con commozione intorno alle famiglie Spina e Aluotto, colpite da un dolore che unisce e ferisce profondamente”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

