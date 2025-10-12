Morte Maria Cristina Gallo il marito | Ritardi nelle cartelle cliniche hanno dato al cancro mesi di vantaggio

Il marito della docente Maria Cristina Gallo ha ricordato la professoressa dopo la sua morte in seguito al ritardo della consegna dei referti medici di un esame istologico. "Porteremo avanti la sua battaglia. Il ritardo ci aveva fatto pensare andasse tutto bene, invece il cancro aveva già mesi di vantaggio". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sul letto di morte di Maria Cristina Gallo, che tutti chiamavano Cristina, oltre alle povere spoglie dell'insegnante, giacciono anche i resti della sanità siciliana. Nel salone col parquet della villetta alla periferia di Mazara del Vallo, arredata col gusto elegante di C

Mazara del Vallo, morta Maria Cristina Gallo, la paziente oncologica da cui è partita l’indagine sulle migliaia di referti mai consegnati a Trapani - Nel 2023, la professoressa si era sottoposta a un’isterectomia, ma l’esito dell’esame istologico non le viene comunicato se non otto mesi dopo: nel frattempo, il tumore si è diffuso e le metastasi han ... Si legge su vanityfair.it